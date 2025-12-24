DOLAR
Avcılar'da 'Örümcek Adam' İnişi: İnşaat İskelesinden Kavgaya Yetişen İşçi

Avcılar Denizköşkler'de inşaat iskelesinden hızla inen işçi, kardeşinin kavgasına sopa ile müdahale etti; olay kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:14
Denizköşkler Mahallesi'nde sabah saatlerinde gürültü nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü

Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir vatandaş, inşaatta çalışan işçilerin çıkardığı gürültü nedeniyle tepki gösterdi ve küfür etti. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

O sırada metrelerce yüksekte çalışan bir işçi, kardeşinin kavga ettiğini görünce inşaat iskelesinden adeta örümcek adam gibi aşağı indi. Aşağı inip eline sopa alan işçinin kavgaya yetişmeye çalıştığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve kameraya yansıdı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi ve olay büyümeden sonlandırıldı.

Olayı anlatan inşaat işçisi Cihan Keleş, "Ben sabah inşaata geldim. Çalışmak için üzerimi değiştirdim. Çalışırken bir baktım camdaki bir kişi ile göz göze geldik. Bana el işareti yaptı ve tehdit ederek aşağı çağırdı. Ben aşağı indim. Abim de beni görünce iskeleden aşağı kısa sürede inmiş. Tartışma oldu, sonrasında gitti" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

