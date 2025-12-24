Avukatların 'IBAN' Oyunu: İcra Yoluyla Çifte Vekalet Ücreti İddiası

Mağdurlar ve örgütlenmiş sistem iddiası

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı avukatların mahkemece para cezası veya tazminat hükmü çıkan vatandaşlara bilerek IBAN vermeyip, sonraki gün ilamlı icra takibi başlatarak iki ayrı vekâlet ücretiyle haksız kazanç elde ettiğini belirtti. Şahin, bu yöntemin basit bir hata değil, planlı bir suistimal ağı olduğunu vurguladı.

Şikayetler arasında en dikkat çekeni Kayseri’den gelen bir mağduriyet örneği. Yusuf Metin, bir trafik kazası sonucunda aleyhine verilen karar neticesinde ödemesi gereken 38 bin TL için karşı tarafın avukatına ulaştığını, ancak avukatın kendisini oyalayarak IBAN vermediğini anlattı. Metin, ödeme talebi iletişimlerinin kayıtlı olduğunu belirtti ve ertesi gün adına açılan icra dosyasını görünce şoke olduğunu söyledi.

Mağdurun anlattıkları

Metin yaşadıklarını şöyle aktardı: "Yaşamış olduğum bir trafik kazası sonucu birkaç ay sonra, tarafıma araç mahrumiyet tazminat bedeli adı altında bir tazminat davası açıldı. Bu davada aleyhime 38 bin TLlik hüküm oldu ve bunu ödemek için taraf avukatına ulaştım. Mesaj atarak bana bir IBAN göndermesini aleyhime hüküm olan bu 38 bin TL araç mahrumiyet bedeli tazminatını ödemek isteğimi bütün iyi niyetimle ilettim. Karşı tarafın avukatı bana bir IBAN göndermedi. Acele etmeyin, yarın bakarım, emin olalım, ona göre ödeme yaparsınız şeklinde yönlendirmelerde bulundu. Bu yaptığımız konuşmalar mesajlarda kayıtları mevcuttur. 11 karım 2025 tarihinde tarafıma İstanbul 4. İcra Dairesi tarafından ilamlı icra takibi başlatıldığını gördüm ve avukata ulaştım. Kendilerine bu olayın etik olmadığını, benden ekstra faiz ve masraf almak için beni oyalayıp ilamlı icra takibi yapmak suretiyle haksız bir kazanç elde ettiklerini kendilerine söyledim. Sonrasında yaptığım araştırmalarda sadece kendim değil bir çok insanın daha mağdur olduğunu gördüm."

Tüketiciler Birliği'nden düzenleme talebi

Mahmut Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür kötü niyetli uygulamaların sağlık kuruluşlarından yedek parça satıcılarına kadar uzanan bir komisyon ağıyla ilişkilendirilebileceğini belirterek, olayın "bu kadar basit bir olay olmadığını" söyledi. Şahin, şu önerileri ve uyarıları paylaştı:

- IBAN bilgilerinin zorunlu olarak dava dosyasına konması, böylece kaybeden tarafın avukata ulaşmadan ödeme yapabilmesi,

- IBAN vermeyip ertesi gün ilamlı icra başlatan avukatlara karşı yaptırım uygulanması,

- kamu kurumlarının suistimale alet edilmesinin engellenmesi.

Şahin, "Birçok kötü niyetli avukat vatandaşa IBAN’ını vermeyerek ve ertesi gün icra takibi yaparak iki tane vekâlet ücreti alıyor yani haksız bir kazanç elde ediyor. Bu duruma da maalesef kamu kurumları da alet edilmiş oluyor. Bir an önce sonlandırılması lazım ve bu durumun cezalandırılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu iddialar, vatandaşların hukuki süreçlerde daha dikkatli olmaları gerektiğini ve yasal düzenlemelerin hızla ele alınmasının önemini ortaya koyuyor.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ŞAHİN, BAZI AVUKATLARIN MAHKEMEDEN PARA CEZASI ALAN VATANDAŞLARA BİLEREK IBAN'LARINI VERMEYEREK İCRA TAKİBİ BAŞLATTIKLARINI VE BU SİSTEMLE İKİ TANE VEKALET ÜCRETİ ALARAK HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİNİ DİLE GETİRDİ. ŞAHİN, AVUKATLARIN IBAN'LARININ DAVA DOSYASINA KONULMASINI TALEP EDEREK, "BU OLAY BASİT BİR OLAY DEĞİL" DEDİ.