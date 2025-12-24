DOLAR
Aydın Söke'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Söke'de düzenlenen iki operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler D.K. ve S.K. adli makamlara sevk edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:48
Aydın Söke'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Jandarma ekipleri iki adreste arama yaptı

Aydın genelinde ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri Söke ilçesinde iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonun gerçekleştirildiği yerler Ağaçlı ve Çeltikçi mahalleleri olarak belirtildi. Evlerde yapılan detaylı aramalarda 1 adet seri numarasız tabanca, 195 adet tabanca mermisi, 55 adet tabanca mermisi, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 980 adet av tüfeği fişeği, 9 adet bıçak, kubar esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler D.K. ve S.K., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

