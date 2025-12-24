Aydın Söke'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Jandarma ekipleri iki adreste arama yaptı

Aydın genelinde ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri Söke ilçesinde iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonun gerçekleştirildiği yerler Ağaçlı ve Çeltikçi mahalleleri olarak belirtildi. Evlerde yapılan detaylı aramalarda 1 adet seri numarasız tabanca, 195 adet tabanca mermisi, 55 adet tabanca mermisi, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 980 adet av tüfeği fişeği, 9 adet bıçak, kubar esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler D.K. ve S.K., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

