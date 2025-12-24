Bafra’da Sahte Alkol Operasyonu: 13,5 Litre Ele Geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Y.S.'nin İ.D.'ye sahte alkol teslim ettiği sırada polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 23 şişe içerisinde toplam 13,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

