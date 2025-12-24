DOLAR
Bafra’da Sahte Alkol Operasyonu: 13,5 Litre Ele Geçirildi

Bafra’da polis operasyonunda Y.S. ve İ.D. yakalandı; yapılan aramalarda 23 şişede toplam 13,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:20
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Y.S.'nin İ.D.'ye sahte alkol teslim ettiği sırada polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 23 şişe içerisinde toplam 13,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

