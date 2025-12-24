Bağdat Caddesi'nde Çatı Yangını Büyüdü: 2 Bloklu Bina Küle Döndü

Bağdat Caddesi'nde çatı yangını iki bloklu binayı küle çevirdi

Olay ve müdahale

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan 5 katlı ve 2 bloklu bir binanın çatı katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Olay, saat 14:50'de meydana geldi.

İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı, ancak söndürme çalışmaları bölgeyi yoğun duman altında bıraktı.

Zarar ve güvenlik önlemleri

Binanın çatı katı ile giriş katında bulunan bir restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında bölgede büyük panik yaşandı; ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak binanın içinden çıkan ve dumandan etkilenen bir vatandaş, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Çalışmalar nedeniyle Bağdat Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

