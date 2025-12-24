DOLAR
Bağdat Caddesi'nde Çatı Yangını Büyüdü: 2 Bloklu Bina Küle Döndü

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın büyüyerek iki bloklu binanın çatı ve giriş katlarını kül etti; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:16
Bağdat Caddesi'nde Çatı Yangını Büyüdü: 2 Bloklu Bina Küle Döndü

Bağdat Caddesi'nde çatı yangını iki bloklu binayı küle çevirdi

Olay ve müdahale

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan 5 katlı ve 2 bloklu bir binanın çatı katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Olay, saat 14:50'de meydana geldi.

İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı, ancak söndürme çalışmaları bölgeyi yoğun duman altında bıraktı.

Zarar ve güvenlik önlemleri

Binanın çatı katı ile giriş katında bulunan bir restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında bölgede büyük panik yaşandı; ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak binanın içinden çıkan ve dumandan etkilenen bir vatandaş, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Çalışmalar nedeniyle Bağdat Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Bağdat Caddesi'nde çatı katında çıkan yangın büyüdü, 2 bloklu bina küle döndü

Bağdat Caddesi'nde çatı katında çıkan yangın büyüdü, 2 bloklu bina küle döndü

