Bağdat Caddesi'nde Çatı Yangını Büyüdü: 2 Bloklu Bina Küle Döndü

Kadıköy'de saat 14:50'de başlayan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ve 2 bloklu bir binanın çatı katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Olay, saat 14:50'de meydana geldi.

İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları bölgeyi yoğun duman altında bıraktı.

Binanın çatı katı ve giriş katında bulunan bir restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede görevli ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar arasında büyük panik yaşandı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın içinden çıkan ve dumandan etkilenen bir vatandaşa olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edildi.

Çalışmalar nedeniyle Bağdat Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

