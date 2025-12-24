Bağdat Caddesi'nde çatı yangını büyüdü: 2 bloklu bina küle döndü

Olayın Detayları

Kadıköy Bostancı Bağdat Caddesi üzerinde saat 14:50'de başlayan yangın, 5 katlı ve 2 bloklu binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sırasında bölge yoğun duman altında kaldı.

Binanın çatı katı ve giriş katında bulunan bir restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede görevli ekipler güvenlik önlemleri alırken, çevredeki vatandaşlar arasında panik yaşandı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı; dumandan etkilenen bir vatandaş olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Çalışmalar nedeniyle Bağdat Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

