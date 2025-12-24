Balıkesir Sındırgı'da Deprem Sonrası Tehlikeli Yapılar Kontrollü Yıkılıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerin ardından ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgedeki riskli yapıların kaldırılması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Hasar tespit sonuçları

10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, ilçe genelinde bin 153 yapının ağır hasarlı olduğu ve yıkım kararı alındığı belirlendi.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları

AFAD koordinasyonunda yürütülen süreçte, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan yapılardan 800’den fazlası kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımı tamamlanan binalardan çıkan enkaz, iş makineleri ve kamyonlarla döküm sahalarına taşınarak çevre temizliği sağlanıyor.

Yetkililer, kalan riskli yapıların belirlenen takvime göre yıkılacağını, çalışmaların titizlikle ve güvenlik önlemleri alınarak sürdürüldüğünü bildirdi.

