DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,66 0,08%
ALTIN
6.178 0,05%
BITCOIN
3.742.763,58 0,66%

Balıkesir Sındırgı'da Deprem Sonrası Tehlikeli Yapılar Kontrollü Yıkılıyor

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim depremlerinde ağır hasar gören bin 153 yapıdan 800’den fazlası AFAD koordinasyonunda kontrollü şekilde yıkıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:36
Balıkesir Sındırgı'da Deprem Sonrası Tehlikeli Yapılar Kontrollü Yıkılıyor

Balıkesir Sındırgı'da Deprem Sonrası Tehlikeli Yapılar Kontrollü Yıkılıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerin ardından ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgedeki riskli yapıların kaldırılması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Hasar tespit sonuçları

10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, ilçe genelinde bin 153 yapının ağır hasarlı olduğu ve yıkım kararı alındığı belirlendi.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları

AFAD koordinasyonunda yürütülen süreçte, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan yapılardan 800’den fazlası kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımı tamamlanan binalardan çıkan enkaz, iş makineleri ve kamyonlarla döküm sahalarına taşınarak çevre temizliği sağlanıyor.

Yetkililer, kalan riskli yapıların belirlenen takvime göre yıkılacağını, çalışmaların titizlikle ve güvenlik önlemleri alınarak sürdürüldüğünü bildirdi.

BALIKESİR'İN SINDIRGI İLÇESİNDE YAŞANAN DEPREMLERİN ARDINDAN AĞIR HASAR GÖREN BİNALARA YÖNELİK...

BALIKESİR'İN SINDIRGI İLÇESİNDE YAŞANAN DEPREMLERİN ARDINDAN AĞIR HASAR GÖREN BİNALARA YÖNELİK YIKIM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

BALIKESİR'İN SINDIRGI İLÇESİNDE YAŞANAN DEPREMLERİN ARDINDAN AĞIR HASAR GÖREN BİNALARA YÖNELİK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Hendek'te Uyuşturucuya Geçit Yok: 3 Günde 8 Gözaltı
2
Zonguldak'ta Kurşun Yağdı: Boşanma Aşamasındaki Eş Anne ve Kızını Öldürdü
3
Afyonkarahisar'da sarı serumla ölüm: İlk duruşmada doktor savunması
4
Antalya Kundu Sahili'nde traktör kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
5
İnegöl'de İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3'ü Çocuk 7 Yaralı
6
Kayseri'de eski komşusunu vuran kadın: "Evlenme isteğimi reddetti, vurdum"
7
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı, kokain ve esrar ele geçirildi

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı