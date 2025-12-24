DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,5 -0,29%
ALTIN
6.170,58 0,17%
BITCOIN
3.746.475,54 0,55%

Başakşehir'de cami tuvaletinde 65 yaşındaki adam ölü bulundu

İkitelli OSB'deki Güngören Sanayi Sitesi Camii tuvaletinde 65 yaşındaki Niyazi B. hareketsiz bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 21:12
Başakşehir'de cami tuvaletinde 65 yaşındaki adam ölü bulundu

Başakşehir'de cami tuvaletinde 65 yaşındaki adam ölü bulundu

Olayın Detayları

İstanbul Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Güngören Sanayi Sitesi Camii'nde bugün saat 16.30 civarında üzücü bir olay yaşandı.

Cami tuvaletlerini kontrol eden görevli, içeride bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin 65 yaşındaki Niyazi B. olduğu belirlendi.

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Niyazi B.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE YAŞLI BİR ADAM CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE YAŞLI BİR ADAM CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE YAŞLI BİR ADAM CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta silahlı kavga: Kemalpaşa köyünde 2 ölü, 1 yaralı
2
Kayseri’de 2025 yılında hırsızlık yüzde 39.6 azaldı — Olayların yüzde 85.6’sı aydınlatıldı
3
Konya Ereğli'de ocakta unutulan yemek ev yangınına neden oldu
4
Yenidoğan Çetesi davasında 7. duruşma: Fırat Sarı savunması
5
Bursa'da Araçtan Açılan Ateş: 1 Kişi Yaralandı
6
Sinop'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Boyabat'ta 20 kilogram tütün ve 10 bin makaron ele geçirildi
7
Başakşehir'de cami tuvaletinde 65 yaşındaki adam ölü bulundu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı