Başakşehir'de cami tuvaletinde 65 yaşındaki adam ölü bulundu

Olayın Detayları

İstanbul Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Güngören Sanayi Sitesi Camii'nde bugün saat 16.30 civarında üzücü bir olay yaşandı.

Cami tuvaletlerini kontrol eden görevli, içeride bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin 65 yaşındaki Niyazi B. olduğu belirlendi.

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Niyazi B.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

