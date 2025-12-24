Batman'da narkotik operasyonu: Metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Operasyonun ayrıntıları
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il girişinde durdurulan bir otomobili kontrol etti.
Arama, narkotik köpeği Mailo yardımıyla gerçekleştirildi. Yapılan aramada 20 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Haber kaynağı: EA-YRT
