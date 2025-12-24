Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan araçta narkotik köpeği Mailo ile yapılan aramada 20 gr metamfetamin, 7 gr esrar, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı.