Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İl girişinde durdurulan araçta kapsamlı arama: Narkotik köpeği Mailo görevdeydi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il girişinde bir otomobili durdurdu.

Operasyonda görevli narkotik köpeği Mailo ile yapılan aramada, 20 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet birimleri, yürüttükleri titiz denetimler ve istihbarata dayalı operasyonlarla uyuşturucu ve ruhsatsız silah ticetine karşı mücadelenin süreceğini bildirdi.

