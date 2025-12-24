DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 0,02%
ALTIN
6.180,68 0,01%
BITCOIN
3.722.567,45 1,2%

Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan araçta 20 gr metamfetamin, 7 gr esrar, 2 sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:25
Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İl girişinde durdurulan araçta kapsamlı arama: Narkotik köpeği Mailo görevdeydi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il girişinde bir otomobili durdurdu.

Operasyonda görevli narkotik köpeği Mailo ile yapılan aramada, 20 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet birimleri, yürüttükleri titiz denetimler ve istihbarata dayalı operasyonlarla uyuşturucu ve ruhsatsız silah ticetine karşı mücadelenin süreceğini bildirdi.

BATMAN'DA DURDURULAN BİR ARAÇTA 20 GRAM METAMFETAMİN, 7 GRAM ESRAR VE 2 ADET SENTETİK HAP İLE...

BATMAN'DA DURDURULAN BİR ARAÇTA 20 GRAM METAMFETAMİN, 7 GRAM ESRAR VE 2 ADET SENTETİK HAP İLE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.

BATMAN'DA DURDURULAN BİR ARAÇTA 20 GRAM METAMFETAMİN, 7 GRAM ESRAR VE 2 ADET SENTETİK HAP İLE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
2
Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı
3
Kahramanmaraş'ta 2 liseli yapay zekâyla müstehcen görüntü oluşturup tutuklandı
4
Alanya'da geri manevra yapan SUV şarampolde asılı kaldı
5
Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
6
Adıyaman'da 6 Kişi Madde Etkisinde Yere Yığıldı — Güvenlik Kamerası Kaydetti
7
Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 bin 298 Araç Kontrol Edildi

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor