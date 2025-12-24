DOLAR
Belgesiz Hayvan Sevki: Malkara'da 102 bin ve 32 bin TL Ceza, Hayvanlar İade Edildi

Malkara otoban kontrolünde Edirne'den belgesiz sevk edilen hayvanlara ilişkin 102 bin ve 32 bin TL idari para cezası uygulandı; hayvanlar işletmeye iade edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:25
Belgesiz Hayvan Sevki: Malkara'da 102 bin ve 32 bin TL Ceza, Hayvanlar İade Edildi

Belgesiz Hayvan Sevki Malkara'da Ceza ve İade ile Sonlandı

Denetimde Edirne kaynaklı sevk belgesiz bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yürütülen kontrollerde, mevzuata aykırı hayvan sevki gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara idari para cezası uygulandı.

Olay, Malkara ilçesi otoban jandarma kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimler sırasında ortaya çıktı. Yapılan kontrolde bir kamyonette Edirne ilinden, veteriner sağlık raporu alınmaksızın hayvan sevki yapıldığı tespit edildi. Konu üzerine Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Resmî Veteriner Hekimleri tarafından inceleme başlatıldı.

Uygulanan cezalar ve işlem

Yapılan inceleme sonucunda mevzuata aykırı sevk gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara idari para cezası kesildi. Hayvanları alan kişiye 102.000 TL, hayvanları satan kişiye ise 32.000 TL idari para cezası uygulandı.

Belgesiz sevk edilen hayvanlar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından işletmeye geri iade edildi.

Yetkililer, vatandaşların hayvan sevklerinde mevzuata uygun hareket etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz bulundurmaları konusunda hassasiyet göstermelerinin önemine dikkat çekti.

