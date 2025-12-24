Beyşehir'de Meyve Yüklü Tır Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Hüyük-Konya kara yolunda yağış kaynaklı kaza

Kaza, Hüyük-Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki O.T. (43) yönetimindeki 38 JM 630 plakalı meyve yüklü tır, yağışlı hava nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak makasladı.

Kaza sonucu sürücü yaralanırken, tırın dorsesindeki elmalar etrafa saçıldı. Dorse plakasının 38 ALH 529 olduğu bildirildi.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola saçılan meyveler toplandıktan sonra çağrılan başka bir araca yüklendi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

