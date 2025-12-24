Bilecik Bozüyük’te Okul Geçidi Görevlisi Eğitimi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda, 12 yaşını doldurmuş öğrencilere yönelik okul geçidi görevlisi eğitimi düzenlendi. Eğitimle öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmeleri, sorumluluk bilinci kazanmaları ve okul çevresinde güvenliğin artırılmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Eğitimin amacı ve uygulaması

Eğitim programı kapsamında öğrencilere okul geçidi görevlisinin görev ve sorumlulukları detaylı şekilde aktarıldı. Teorik anlatımların yanı sıra yapılan uygulamalı çalışmalarla trafik güvenliği konusunda pratik bilgiler verildi ve öğrencilere karşılaşabilecekleri durumlarda nasıl davranmaları gerektiği gösterildi.

Programın sonunda öğrencilere görevli kartları teslim edilerek, resmi olarak okul geçidi görevlisi olarak görevlerine başlamaları sağlandı.

Emniyetten açıklama

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Öğrencilerimizin erken yaşta trafik bilinci kazanması ve okul çevresinde güvenliğin sağlanması büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerle hem öğrencilerimizin sorumluluk duygusu gelişiyor hem de trafik güvenliğine katkı sağlanıyor" dedi.

