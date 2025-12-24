Bilecik'te Jandarma, Şüpheli Araçta 20 Gram Sentetik Kannabinoid ve 20 Gram Sıvı Amfetamin Ele Geçirdi

Bilecik'te Jandarma, Şüpheli Araçta Uyuşturucu Ele Geçirdi

Osmaneli-İznik-Pamukova karayolunda devriye sırasında operasyon

Bilecik’te jandarmanın devriye esnasında yol kenarında şüpheli şekilde park edilmiş bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olay; Bilecik-Osmaneli-İznik-Pamukova karayolu üzerinde meydana geldi. Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında yol kenarında park halinde duran 34 EYJ 257 plakalı araçtan şüphelendi.

Ekipler aracın yanına gidince, araç içinde bulunan M. G. E. ve F.E. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine gerçekleştirilen dış kontrollerde, bagaj kısmında peçete içerisinde sarılı 20 gram sentetik kannabinoid (bozai) bulundu.

Ayrıca yapılan aramada, 20 gram olduğu değerlendirilen sıvı amfetamin maddesi ve diğer uyuşturucu/uyarıcı maddeler tespit edilerek, bulunan suç unsurlarına el konuldu.

Şahıslar gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

BİLECİK'TE ŞÜPHELİ ARAÇ İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU