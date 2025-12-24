DOLAR
42,83 -0,08%
EURO
50,67 -0,11%
ALTIN
6.191,21 -0,17%
BITCOIN
3.726.318,49 1,07%

Bilecik'te Jandarma, Şüpheli Araçta 20 Gram Sentetik Kannabinoid ve 20 Gram Sıvı Amfetamin Ele Geçirdi

Bilecik-Osmaneli-İznik-Pamukova karayolunda devriye jandarması, 34 EYJ 257 plakalı araçta 20 gr sentetik kannabinoid ve 20 gr sıvı amfetamin ele geçirerek iki kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:39
Bilecik'te Jandarma, Şüpheli Araçta 20 Gram Sentetik Kannabinoid ve 20 Gram Sıvı Amfetamin Ele Geçirdi

Bilecik'te Jandarma, Şüpheli Araçta Uyuşturucu Ele Geçirdi

Osmaneli-İznik-Pamukova karayolunda devriye sırasında operasyon

Bilecik’te jandarmanın devriye esnasında yol kenarında şüpheli şekilde park edilmiş bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olay; Bilecik-Osmaneli-İznik-Pamukova karayolu üzerinde meydana geldi. Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında yol kenarında park halinde duran 34 EYJ 257 plakalı araçtan şüphelendi.

Ekipler aracın yanına gidince, araç içinde bulunan M. G. E. ve F.E. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine gerçekleştirilen dış kontrollerde, bagaj kısmında peçete içerisinde sarılı 20 gram sentetik kannabinoid (bozai) bulundu.

Ayrıca yapılan aramada, 20 gram olduğu değerlendirilen sıvı amfetamin maddesi ve diğer uyuşturucu/uyarıcı maddeler tespit edilerek, bulunan suç unsurlarına el konuldu.

Şahıslar gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

BİLECİK'TE ŞÜPHELİ ARAÇ İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

BİLECİK'TE ŞÜPHELİ ARAÇ İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da Kripto Madenciliği Depoya Baskın: 1 Gözaltı, 1,5 Milyon TL'lik Ekipman
2
Gaziantep’te Yılbaşı Öncesi Operasyon: 4 bin 520 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
3
Sarıyer'de 2025'te Suç Oranı Yüzde 19 Azaldı — Huzur Toplantısı Sonuçları
4
Doğu Karadeniz'de Ayılar Kış Uykusuna Yatmadı: Çaykara Küçük Yayla'da Evlere Saldırı
5
Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kişi Hakkında İşlem, 1 Tutuklama
6
Düzce'de Yılbaşı Tedbirleri İçin Koordinasyon Toplantısı
7
Arnavutköy'de Kaza: 33 Yaşındaki Abdullah Tüz Hayatını Kaybetti

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor