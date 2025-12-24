DOLAR
Bilecik’te Takla Atan Otomobil: Alkollü Sürücü Ağır Yaralandı

Bilecik-Bozüyük-Dodurga yolunda takla atan otomobilde, 0.80 promil alkollü sürücü Semih A. ağır yaralandı; jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:36
Dün gece Bilecik-Bozüyük-Dodurga karayolu Saraycık Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 ABF 995 plakalı otomobilin sürücüsü Semih A. bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı ve sürücü ağır şekilde yaralandı.

Yaralıya İlk Müdahale ve Hastane Sevki

Kazada ağır yaralanan Semih A., olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma İncelemesi ve Alkollü Sürücü Tespiti

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün yapılan kontrollerde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

