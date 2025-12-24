Bilecik’te Takla Atan Otomobil: Alkollü Sürücü Ağır Yaralandı

Dün gece Bilecik-Bozüyük-Dodurga karayolu Saraycık Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 ABF 995 plakalı otomobilin sürücüsü Semih A. bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı ve sürücü ağır şekilde yaralandı.

Yaralıya İlk Müdahale ve Hastane Sevki

Kazada ağır yaralanan Semih A., olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma İncelemesi ve Alkollü Sürücü Tespiti

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün yapılan kontrollerde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

