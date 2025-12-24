Bilecik Yeşilçimen'de Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı

Bilecik-Osmaneli-İznik karayolu Yeşilçimen mevkiinde seyir halinde olan bir tır, sürücüsünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, 16 ADR 143 plakalı tırın sürücüsü Ercan Z. yaralandı. Olay yerine intikal eden acil servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bursa’nın İznik İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili olarak Jandarma ekipleri kazanın oluş koşullarını belirlemek üzere inceleme başlattı.

