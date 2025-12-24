Bilecik Yeşilçimen'de Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

DOLAR
Bilecik-Osmaneli-İznik karayolu Yeşilçimen mevkiinde kontrolden çıkan 16 ADR 143 plakalı tır devrildi; sürücü Ercan Z. yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:36
Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı

Bilecik-Osmaneli-İznik karayolu Yeşilçimen mevkiinde seyir halinde olan bir tır, sürücüsünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, 16 ADR 143 plakalı tırın sürücüsü Ercan Z. yaralandı. Olay yerine intikal eden acil servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bursa’nın İznik İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili olarak Jandarma ekipleri kazanın oluş koşullarını belirlemek üzere inceleme başlattı.

