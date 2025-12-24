DOLAR
Bozyazı'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı — Kaymakam Topsakaloğlu Başkanlığında

Mersin Bozyazı'da Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı; sorunlar, talepler ve hizmetler ele alınırken jandarma başarısı ve yayla yolu gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:47
Kaymakam Topsakaloğlu başkanlığında mahalle sorunları masaya yatırıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, ilçedeki öğretmenevi toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya ilçe protokolü, kurum ve idare amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Görüşmede mahallelerde tespit edilen sorunlar, vatandaş talepleri ve yürütülen kamu hizmetleri ele alındı. Kurum amirleri yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, muhtarların talep ve önerileri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın asayiş hizmetlerinde şehir genelinde il birincisi olduğunu belirterek jandarma personelini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen toplantıya katılan Halil Akçura ise yayla grup yolunun yaz aylarında yapılacağını ifade etti. Akçura, çalışmalar için diğer ilçelerin koordinasyon müdürlüklerinden de destek sağlanacağını söyledi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

