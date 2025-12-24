Bozyazı'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Kaymakam Topsakaloğlu başkanlığında mahalle sorunları masaya yatırıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, ilçedeki öğretmenevi toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya ilçe protokolü, kurum ve idare amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Görüşmede mahallelerde tespit edilen sorunlar, vatandaş talepleri ve yürütülen kamu hizmetleri ele alındı. Kurum amirleri yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, muhtarların talep ve önerileri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın asayiş hizmetlerinde şehir genelinde il birincisi olduğunu belirterek jandarma personelini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen toplantıya katılan Halil Akçura ise yayla grup yolunun yaz aylarında yapılacağını ifade etti. Akçura, çalışmalar için diğer ilçelerin koordinasyon müdürlüklerinden de destek sağlanacağını söyledi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

