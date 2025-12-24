Burdur'da Jandarmadan Trafik Denetimi: 502 Araç ve Sürücüye Para Cezası

Burdur'da jandarmadan geniş çaplı trafik denetimi

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalar kapsamlı şekilde devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde özellikle yolcu taşıyan araçlar, motosiklet sürücüleri ve hız ihlalleri ile emniyet kemeri ve kask kullanımına dikkat edildi.

Denetimin kapsamı

Denetimler, 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında yol güzergahlarında gerçekleştirildi. Uygulamalarda öncelik olarak yolcu taşıyan araçlar, motosiklet kullanan sürücüler, hız limitlerine uymayan araçlar ve emniyet kemeri ile kask kullanımı kontrollerine verildi.

Uygulama sonuçları

Yapılan kontrollerde toplam 13 bin 851 araç ve sürücüsü incelendi. Denetimler sonucu trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 502 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve 87 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik denetimlerine devam edeceği bildirildi.

