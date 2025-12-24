DOLAR
42,83 -0,08%
EURO
50,67 -0,11%
ALTIN
6.191,21 -0,17%
BITCOIN
3.726.318,49 1,07%

Burdur'da Seyir Halindeki Tır Yandı, Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'da gece Kızılkaya yakınlarında seyir halindeki 15 SD 758 plakalı tır alev aldı; itfaiye söndürdü, tır kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:48
Burdur'da Seyir Halindeki Tır Yandı, Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'da Seyir Halindeki Tır Yandı, Kullanılamaz Hale Geldi

Olay ve Müdahale

Gece saatlerinde Kızılkaya yakınlarında seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 15 SD 758 plakalı tır, ilerlerken alev aldı.

Durumu fark eden sürücü tırı durdurdu ve yapılan ihbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangının çekici kısmında başladığını tespit ederek müdahale etti.

İtfaiye, yangının dorseye sıçramadan kontrol altına alınmasını sağlayarak söndürme çalışmasını tamamladı. Ancak yangın sonucunda tırın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

İnceleme Sürüyor

Yangının çıkış nedeni hakkında yapılan çalışmaların sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

BURDUR'DA SEYİR HALİNDEKİ TIRDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLÜRKEN TIR KULLANILMAZ...

BURDUR'DA SEYİR HALİNDEKİ TIRDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLÜRKEN TIR KULLANILMAZ HALE GELDİ.

BURDUR'DA SEYİR HALİNDEKİ TIRDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLÜRKEN TIR KULLANILMAZ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da Kripto Madenciliği Depoya Baskın: 1 Gözaltı, 1,5 Milyon TL'lik Ekipman
2
Gaziantep’te Yılbaşı Öncesi Operasyon: 4 bin 520 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
3
Sarıyer'de 2025'te Suç Oranı Yüzde 19 Azaldı — Huzur Toplantısı Sonuçları
4
Doğu Karadeniz'de Ayılar Kış Uykusuna Yatmadı: Çaykara Küçük Yayla'da Evlere Saldırı
5
Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kişi Hakkında İşlem, 1 Tutuklama
6
Düzce'de Yılbaşı Tedbirleri İçin Koordinasyon Toplantısı
7
Arnavutköy'de Kaza: 33 Yaşındaki Abdullah Tüz Hayatını Kaybetti

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor