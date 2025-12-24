Burdur'da Seyir Halindeki Tır Yandı, Kullanılamaz Hale Geldi

Olay ve Müdahale

Gece saatlerinde Kızılkaya yakınlarında seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 15 SD 758 plakalı tır, ilerlerken alev aldı.

Durumu fark eden sürücü tırı durdurdu ve yapılan ihbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangının çekici kısmında başladığını tespit ederek müdahale etti.

İtfaiye, yangının dorseye sıçramadan kontrol altına alınmasını sağlayarak söndürme çalışmasını tamamladı. Ancak yangın sonucunda tırın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

İnceleme Sürüyor

Yangının çıkış nedeni hakkında yapılan çalışmaların sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

