Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kişi Hakkında İşlem, 1 Tutuklama

Burdur’da 1-19 Aralık tarihlerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 19 kişi hakkında işlem başlatıldı, A.D. tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:52
1-19 Aralık tarihlerinde yürütülen çalışmaların detayları

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-19 Aralık tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında ele geçirilen maddeler arasında 13,31 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçaları, 19,99 gram eroin, 47,34 gram metamfetamin, 60,88 gram afyon sakızı ve 1 kök Hint keneviri bulunuyor.

Soruşturma sonucunda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak' suçundan 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 'Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme' suçundan da 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yaptığı tespit edilen A.D. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, gerekli adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

