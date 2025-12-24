Burdur'da Yılbaşı Öncesi Jandarmadan Kaçak Alkol ve Silah Operasyonu
Yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen operasyona ilişkin detaylar
Burdur İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elmalıyurt köyünde düzenlenen operasyonda önemli ele geçirmeler yapıldı.
Operasyon kapsamında S.T. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler: 3 litre sahte rakı, 10 litre etil alkol, 7 adet alkol aroması, 15 adet boş alkol şişesi, 1 adet havalı tüfek, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 53 adet av tüfeği fişeği.
Jandarma ekipleri, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.
