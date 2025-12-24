DOLAR
Burdur’da Yolcu Otobüsü Sürücüsüne Ceza: Ehliyeti 2 Ay Geri Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde tehlikeli araç kullanan yolcu otobüsü sürücüsüne trafik cezası verildi; ehliyeti 100 ceza puanı nedeniyle 2 ay süreyle geri alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:59
Burdur’da yolcu otobüsü sürücüsüne ceza

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur’un Bucak ilçesinde, yolcu otobüsü ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu sürücü tespit edilerek; tehlikeli şerit değiştirme, en soldaki şeridi sürekli işgal etme, trafik kurallarına uymamak, gereksiz ve tehlikeli ani yavaşlama, tedbirsiz ve saygısız araç kullanımı, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak maddeleri çerçevesinde trafik idari para cezası uygulandı.

Uygulanan cezalar sonucunda sürücü 100 ceza puanına ulaştı ve Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

