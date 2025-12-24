Burdur’da Yolcu Otobüsü Sürücüsüne Ceza: Ehliyeti 2 Ay Geri Alındı

Burdur’da yolcu otobüsü sürücüsüne ceza

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur’un Bucak ilçesinde, yolcu otobüsü ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu sürücü tespit edilerek; tehlikeli şerit değiştirme, en soldaki şeridi sürekli işgal etme, trafik kurallarına uymamak, gereksiz ve tehlikeli ani yavaşlama, tedbirsiz ve saygısız araç kullanımı, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak maddeleri çerçevesinde trafik idari para cezası uygulandı.

Uygulanan cezalar sonucunda sürücü 100 ceza puanına ulaştı ve Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.

BURDUR'DA YOLCU OTOBÜSÜ VE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜYE ÇEŞİTLİ MADDELERDEN CEZAİ İŞLEM UYGULANIRKEN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ 2 AY SÜREYLE GERİ ALINDI.