Bursa Balık Hali'nde Gece Operasyonu: 615 Kg İstavrite El Konuldu

Bursa Balık Hali'nde Şafak Operasyonu: 615 Kg İstavrit'e El Konuldu

Denetimlerde nakil araçları, mezat ve depolar titizlikle incelendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimde, Tarım A.Ş. ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde Bursa Balık Hali'nde kapsamlı bir kontrol yaptı.

Denetimler kapsamında balık nakil araçları, mezat alanı ve soğuk hava depoları tek tek kontrol edilirken, avlanabilir asgari boyun altında olduğu belirlenen 615 kilogram istavrit'e el konuldu.

Yetkililer, denetimlerin yasa dışı avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve tüketicilere sağlıklı ürünlerin ulaştırılması amacıyla yapıldığını kaydetti.

Ayrıca, kurallara uymayan balıkçılara yönelik olarak ağır cezai yaptırım uygulandığı bildirildi. Yetkililer, su ürünleri denetimlerinin sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, stokların korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması için il genelinde aralıksız ve kararlılıkla süreceğini vurguladı.

