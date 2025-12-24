Bursa'da 283 Bin Adet Kaçak Sigara ve Tütün Ürünü Ele Geçirildi

Osmangazi'de düzenlenen operasyonda geniş çaplı yakalama

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ş.Ş. ve E.Ş. isimli şahısların kaçak tütün ürünleri bulundurdukları ve satışını yaptıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmanın ardından Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki iş yeri ve ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda, 2 adet otomatik sigara doldurma makinası, 192 bin adet (9 bin 600 paket) tütün doldurulmuş sigara, 91 bin adet boş makaron ve 90 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler ve yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

