Bursa-Mudanya yolunda bisikletliyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Olay

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.20 sıralarında D575 Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Göynüklü Kavşağı'na giriş yapmak isteyen 34 FS plakalı otomobil sağ şeritte ilerlerken, emniyet şeridinde bisikletiyle seyir halinde olan K.Y.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü 15 metre sürüklendi. Bisikletin otomobilin altına girmesi sonucu arka tekerleklerinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Müdahale ve ifadeler

Otomobil sürücüsü ifadesinde bisikletlinin bir anda aracın önüne çıktığını, durumu fark eder etmez frene bastığını ancak kazanın önüne geçemediğini belirtti.

Yaralı bisikletli, annesiyle telefonla irtibata geçerek durumu bildirdi. Olay yerine gelen anne, çocuğunu yaralı halde görünce sinir krizi geçirdi; kazaya karışan sürücüye saldırmak istediği sırada bölgedeki jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bisiklet sürücüsü, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Jandarma ve trafik ekipleri, kazanın oluş şeklinin belirlenmesi için olay yerinde inceleme yaptı.

