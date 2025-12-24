Bursa Nilüfer'de Uyuşturucu İmalathanesine Jandarma Operasyonu: 1 Gözaltı

Bursa Nilüfer'de Uyuşturucu İmalathanesine Jandarma Operasyonu

Evde büyük miktarda uyuşturucu ve ekipman ele geçirildi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, evini uyuşturucu imalathanesine çeviren bir şahıs düzenlenen jandarma operasyonuyla yakalandı. Olayda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve üretimde kullanılan ekipman ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adrese yapılan baskında çok sayıda delil ele geçirildi.

Evde ele geçirilenler arasında 4 parça halinde 755 gram kubar esrar, 27 kök skunk bitkisi, 4 kök kenevir bitkisi, 4 adet iklimlendirme sistemi, 1 adet pres makinesi, çok sayıda şeffaf poşet ile kilitli şeffaf poşet ve ayrıca 350 adet kilitli poşet bulundu.

Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Şahsın sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

