Büyükçekmece'de emniyet şeridi kavgası: Sürücü aracını yumrukladı

Olayın perde arkası

Büyükçekmece Kumburgaz'da bugün trafikte seyir halinde olan bir sürücü, emniyet şeridinden geçme girişimi başarısız olunca sinirlendi.

Sürücü, aracından inerek öndeki aracın yanına gidip küfür etmeye başladı ve karşıdaki araca yumruk attı. O sırada çevredeki vatandaşlar adamı sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde tartışmanın kısa sürede kavgaya döndüğü ve çevredekilerin araya girdiği görülüyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE BİR SÜRÜCÜ TRAFİKTE EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAMAYINCA KENDİSİNE YOL VERMEYEN SÜRÜCÜYE KÜFÜR EDİP ARACINI YUMRUKLADI. YAŞANAN O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.