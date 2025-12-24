DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,68 0,03%
ALTIN
6.178,7 0,04%
BITCOIN
3.726.151,53 1,11%

Büyükçekmece'de emniyet şeridi kavgası: Sürücü aracını yumrukladı

Büyükçekmece Kumburgaz'da emniyet şeridi tartışması kavgaya dönüştü; sürücü öndeki araca küfür edip aracını yumrukladı, anlar cep telefonu kamerasında.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:36
Büyükçekmece'de emniyet şeridi kavgası: Sürücü aracını yumrukladı

Büyükçekmece'de emniyet şeridi kavgası: Sürücü aracını yumrukladı

Olayın perde arkası

Büyükçekmece Kumburgaz'da bugün trafikte seyir halinde olan bir sürücü, emniyet şeridinden geçme girişimi başarısız olunca sinirlendi.

Sürücü, aracından inerek öndeki aracın yanına gidip küfür etmeye başladı ve karşıdaki araca yumruk attı. O sırada çevredeki vatandaşlar adamı sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde tartışmanın kısa sürede kavgaya döndüğü ve çevredekilerin araya girdiği görülüyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE BİR SÜRÜCÜ TRAFİKTE EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAMAYINCA KENDİSİNE YOL VERMEYEN...

BÜYÜKÇEKMECE’DE BİR SÜRÜCÜ TRAFİKTE EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAMAYINCA KENDİSİNE YOL VERMEYEN SÜRÜCÜYE KÜFÜR EDİP ARACINI YUMRUKLADI. YAŞANAN O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

BÜYÜKÇEKMECE’DE BİR SÜRÜCÜ TRAFİKTE EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAMAYINCA KENDİSİNE YOL VERMEYEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
2
Kahramanmaraş'ta 2 liseli yapay zekâyla müstehcen görüntü oluşturup tutuklandı
3
Alanya'da geri manevra yapan SUV şarampolde asılı kaldı
4
Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
5
Adıyaman'da 6 Kişi Madde Etkisinde Yere Yığıldı — Güvenlik Kamerası Kaydetti
6
Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı
7
Karaman'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor