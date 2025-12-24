DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,6 0,12%
ALTIN
6.176,73 0,07%
BITCOIN
3.745.171,34 0,58%

Çanakkale Ayvacık'ta Boşanma Aşamasındaki Çift Öldürüldü: Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale Ayvacık'ta boşanma aşamasındaki çift iş yeri bahçesinde silahla vuruldu. Şüpheli Recep Ş. ile yardım yataklık iddiasıyla M.D. ve B.S. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 19:33
Çanakkale Ayvacık'ta Boşanma Aşamasındaki Çift Öldürüldü: Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale Ayvacık'ta boşanma aşamasındaki çift öldürüldü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, boşanma aşamasında olan çiftin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Olayın gelişimi

Olay, Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yediemin Otoparkı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle Recep Ş. (46) ile Barış Tekebaş (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ş. silahla Barış Tekebaş ile Tekebaş’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Duygu Tekebaş (26)'ı vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Barış ve Duygu Tekebaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve gözaltılar

Emniyet ekipleri olayla ilgili olarak Recep Ş. ile birlikte M.D. ve B.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemece, Recep Ş. hakkında "kasten öldürme" suçundan, M.D. ve B.S. hakkında ise "yardım ve yataklık" suçundan tutuklama kararı verildi.

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE KARI KOCANIN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA ŞÜPHELİ RECEP ŞATROL (46)...

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE KARI KOCANIN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA ŞÜPHELİ RECEP ŞATROL (46) TUTUKLANDI.

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE KARI KOCANIN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA ŞÜPHELİ RECEP ŞATROL (46)...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Denetimleri: 7 Silah, 4 Gözaltı
2
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde Peş Peşe 2 Yunus Sahile Vurdu
3
Muğla’da Yeni Yıl Öncesi 1 Ton 235 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
4
Libya Genelkurmay Başkanı'nın Uçağı Haymana'da Düştü — İncelemeler Sürüyor
5
Çorlu'da Başıboş Köpeğe Çarpan Sürücü Yaralandı
6
Isparta Kaymakkapı'da Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı