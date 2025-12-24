Çanakkale Ayvacık'ta Boşanma Aşamasındaki Çift Öldürüldü: Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale Ayvacık'ta boşanma aşamasındaki çift öldürüldü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, boşanma aşamasında olan çiftin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Olayın gelişimi

Olay, Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yediemin Otoparkı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle Recep Ş. (46) ile Barış Tekebaş (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ş. silahla Barış Tekebaş ile Tekebaş’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Duygu Tekebaş (26)'ı vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Barış ve Duygu Tekebaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve gözaltılar

Emniyet ekipleri olayla ilgili olarak Recep Ş. ile birlikte M.D. ve B.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemece, Recep Ş. hakkında "kasten öldürme" suçundan, M.D. ve B.S. hakkında ise "yardım ve yataklık" suçundan tutuklama kararı verildi.

