Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'de jandarma operasyonlarında 12 bin 633 kişi ve 3 bin 650 araç sorgulandı; çeşitli uyuşturucular ele geçirildi, 19 gözaltı, 1 tutuklama.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:50
Jandarma ekiplerinin son bir haftadaki çalışmasında çok sayıda sorgulama ve arama yapıldı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu suçlarına yönelik yoğun bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında son bir haftada 12 bin 633 şahıs ve 3 bin 650 araç sorgulandı. Aramalarda 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü, 50 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 5 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Soruşturma ve operasyonlara ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

