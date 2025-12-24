Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 122 Sentetik Hap ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Operasyon Özeti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli tür ve miktarlarda maddeler ele geçirildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu önemli miktarda sentetik hap ve metamfetamin bulundu.

Detaylar

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen iki ayrı çalışmada, iki farklı şüpheli üzerinden biri 65, diğeri 57 olmak üzere toplam 122 adet sentetik hap ele geçirildi.

Yunus Ekiplerinin Uygulaması

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri tarafından yapılan başka bir uygulamada ise, içinde iki şüphelinin bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada 0,13 gram metamfetamin ile bir uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Olaylarla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

