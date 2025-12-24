Çorum'da 8'inci kattan düşen Süleyman Dinçay hayatını kaybetti

Ulukavak Mahallesi'nde gerçekleşen olayda soruşturma başlatıldı

Çorum’da Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Süleyman Dinçay (50), henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 8’inci katından beton zemine düştü.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Dinçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Dinçay’ın cansız bedeni, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

