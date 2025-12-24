DOLAR
Çorum’da hafif ticari araç 8 metrelik duvardan saha içine düştü: 1 ağır yaralı

Çorum Akkent Mahallesi'nde yoldan çıkan hafif ticari araç 8 metrelik istinat duvarından spor sahasına düştü; sürücü Serkan E. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 18:32
Olayın ayrıntıları

Çorum’un Akkent Mahallesi 8. Cadde’de meydana gelen kazada, 19 AY 305 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 8 metrelik istinat duvarından spor sahasına düştü.

Kazada araçta sıkışan sürücü Serkan E. ağır yaralandı. Olay ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

