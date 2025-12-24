Çorum’da hafif ticari araç 8 metrelik duvardan saha içine düştü: 1 ağır yaralı

Olayın ayrıntıları

Çorum’un Akkent Mahallesi 8. Cadde’de meydana gelen kazada, 19 AY 305 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 8 metrelik istinat duvarından spor sahasına düştü.

Kazada araçta sıkışan sürücü Serkan E. ağır yaralandı. Olay ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

