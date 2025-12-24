Defne'de Bilişim Sistemleri Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı
Hatay Emniyeti operasyonu
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Defne ilçesinde aranan şahsı tespit etti.
Yakalanan kişi, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle başkasına ait malvarlığı değerlerini ele geçirilmesi hırsızlığı suçundan 2 Yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.D. adlı şahıstı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
