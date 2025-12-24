DOLAR
Denizli'de 3 Milyon TL Değerinde 263 Kaçak Tır Lastiği Ele Geçirildi

Denizli'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 263 kaçak tır lastiği ve 6 jant ele geçirildi; 1 şüpheli yakalandı, araç el konuldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:04
Denizli'de 3 Milyon TL Değerinde 263 Kaçak Tır Lastiği Ele Geçirildi

Denizli'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Lastik Operasyonu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan otomobil parçası ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları sonucunda, Denizli üzerinden başka bir ile geçiş yapacağı tespit edilen bir tır durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 263 adet kaçak tır lastiği ile 6 adet kaçak jant ele geçirildi.

Adli İşlem ve El Koyma

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı. Ayrıca, suçta kullanıldığı değerlendirilen araca el konuldu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

