Denizli'de 3 Milyon TL Değerinde 263 Kaçak Tır Lastiği Ele Geçirildi

Denizli'de 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Lastik Operasyonu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan otomobil parçası ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları sonucunda, Denizli üzerinden başka bir ile geçiş yapacağı tespit edilen bir tır durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 263 adet kaçak tır lastiği ile 6 adet kaçak jant ele geçirildi.

Adli İşlem ve El Koyma

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı. Ayrıca, suçta kullanıldığı değerlendirilen araca el konuldu.

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU SONUCUNDA YAKLAŞIK PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL OLAN OTOMOBİL PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ.