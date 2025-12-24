DOLAR
Denizli'de 7,5 Aylık Bebek Darp Edildi: İç Kanama ve Çok Sayıda Kırık

Denizli'de annesi ve erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen 7,5 aylık bebek yoğun bakımda; iç kanama ve kafatası ile kaburga kırıkları tespit edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:45
Denizli'de 7,5 Aylık Bebek Darp İddiasıyla Hastanelik Oldu

Denizli'de annesi G.B. ve annesinin erkek arkadaşı M.C.P. tarafından darp edildiği iddia edilen 7,5 aylık M.E.S., ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde bebeğin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar ile iç kanama tespit edilirken, bebek devlet korumasına alındı.

Olayın seyri

Edinilen bilgilere göre olay zinciri Antalya'da başladı. Antalya'da yaşayan baba Murat Seçen ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7,5 aylık oğlu M.E.S. ile Denizli'ye yerleşti. Denizli'de bir eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B., burada M.C.P. ile tanıştı.

İddiaya göre, olay gecesi G.B. ve M.C.P. alkollü olarak eve geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle 7,5 aylık M.E.S. darp edildi. Bebeğin durumu kötüleşince anne ve erkek arkadaşı bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Hastanede anne önce "merdivenden düştü" dedi; ancak bir süre sonra anne gerçeği anlatarak erkek arkadaşı M.C.P.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P.'yi gözaltına aldı.

7,5 aylık M.E.S. yoğun bakımda tedavi görüyor. Yapılan tetkiklerde bebeğin kafatası ve kaburgalarında kırıklar ile iç kanama tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bebek devlet korumasına alındı.

Babanın açıklamaları

Antalya'da ikamet eden baba Murat Seçen, olayı duyduktan sonra Denizli'ye geldi. Devlet tarafından koruma altına alınan bebeği göremeyen Seçen hastanede şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğumu bakıyorum, ikincisini de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde. Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor. Devlet cezasını bana kesiyor. Benim bu darpla hiçbir alakam yok. Devlet korumaya alıyor ve çocuğumu göremiyorum."

Ayrıca Seçen, olayın gelişimini de anlattı: "Antalya’da tanıştığım G.B. ile imam nikahlı olarak 5 yıldır evliydim. 4 ay önce ise ayrıldım ve G.B. 2 tane çocuğa bakamayınca büyük çocuğumu anneme verdi. Büyük çocuğuma annem bakıyor, küçük çocuğuma ise sevgilisi ve eski eşim bakıyor. Kendileri bir eğlence mekanında çalışıyorlar. Alkollü bir şekilde gece eve geliyorlar. Çocuğumu maddeli ve alkollü bir şekilde darp ediyorlar. Darp ettikten sonra hastaneye düştü diyerek getiriyorlar. Hastanede vicdan yapan eski eşim, sevgilisini polise şikayet ediyor. Ardından ikisi de tutuklanıyor. Çocuğum şu anda hastanede yatmakta. İç kanaması var, kaburgaları kırık, kafatası kırık. Çocuğum daha 7,5 aylık, adaletin yerini bulması lazım."

Aile tepkisi ve talepler

Torununun durumunu merak eden ve olaya tepki gösteren anneanne Satı Tör de yetkililerden bilgi ve destek talep etti. Satı Tör, yaşananları şöyle dile getirdi:

"Akşam anneannesi beni aradı. Küçük torunumun yoğun bakımda olduğunu söyledi. Oğlumun eski eşinin erkek arkadaşı torunuma darp ediyor. Çok merak ediyorum ama göremiyorum. Devlet koruma altına almış ama bize göstermiyorlar. Ben torunuma bakmak istiyorum. Şuan hastanedeyiz, torunumun durumunu bilmiyorum. Torunum daha 7,5 aylık ve şu anda yoğun bakımda. Bunu yaşatan herkesin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum."

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi de devam ediyor.

SATI TÖR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

