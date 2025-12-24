DOLAR
Denizli'de Hızlı Otomobil Elektrikli Bisiklete Çarptı — 61 Yaşındaki Kadın Öldü

Denizli Çivril'de yağışlı havada hızla giden otomobilin çarptığı 61 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü Fadime Yeyit hayatını kaybetti; kaza anı kamerada.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:24
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Denizli'nin Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesi'nde meydana gelen kazada, yağışlı havada hızla seyreden bir otomobilin çarptığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Fadime Yeyit (61) yönetimindeki elektrikli bisiklete, aynı istikamette ilerleyen ve süratli olduğu öne sürülen Mehmet Can G. idaresindeki 48 AE 461 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fadime Yeyit ve bisikleti çevrede savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerinde yapılan kontrollerde Fadime Yeyit'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yeyit'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazada sürücü Mehmet Can G.'nin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Kamera görüntüleri kazanın anını kaydetti. Görüntülerde, yağış nedeniyle fren yapan otomobilin kaydığı, sürücünün hakimiyeti kaybettiği ve aracın önce elektrikli bisiklete ardından duvara çarparak durduğu görülüyor.

Soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

