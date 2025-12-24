Diyarbakır'da Araç Çarpışması: Oğlaklı'da Bir Araç Ters Döndü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da Araç Çarpışması: Oğlaklı'da Bir Araç Ters Döndü

Bağlar Oğlaklı Mahallesi'nde meydana geldi

Diyarbakır'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri ters döndü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesinde seyir halindeki iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri ters döndü ve çevrede korku yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri ve yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nedeni ve olası kusurların tespiti için çalışmalar sürüyor.

