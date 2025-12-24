DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 0,02%
ALTIN
6.180,68 0,01%
BITCOIN
3.722.567,45 1,2%

Diyarbakır'da Araç Çarpışması: Oğlaklı'da Bir Araç Ters Döndü, 2 Yaralı

Diyarbakır Bağlar Oğlaklı Mahallesi'nde iki hafif ticari araç çarpıştı; bir araç ters döndü, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:58
Diyarbakır'da Araç Çarpışması: Oğlaklı'da Bir Araç Ters Döndü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da Araç Çarpışması: Oğlaklı'da Bir Araç Ters Döndü

Bağlar Oğlaklı Mahallesi'nde meydana geldi

Diyarbakır'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri ters döndü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesinde seyir halindeki iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri ters döndü ve çevrede korku yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri ve yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nedeni ve olası kusurların tespiti için çalışmalar sürüyor.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, ARAÇLARDAN BİRİ TERS DÖNDÜ....

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, ARAÇLARDAN BİRİ TERS DÖNDÜ. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, ARAÇLARDAN BİRİ TERS DÖNDÜ....

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
2
Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı
3
Kahramanmaraş'ta 2 liseli yapay zekâyla müstehcen görüntü oluşturup tutuklandı
4
Alanya'da geri manevra yapan SUV şarampolde asılı kaldı
5
Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
6
Adıyaman'da 6 Kişi Madde Etkisinde Yere Yığıldı — Güvenlik Kamerası Kaydetti
7
Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 bin 298 Araç Kontrol Edildi

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor