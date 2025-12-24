Diyarbakır'da Şerit Değiştiren Araç Yüzünden Refüje Çarpan Araç Kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kümeevleri mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün şerit değiştiren bir araca çarpmamak için yaptığı manevra faciayı önleyemedi.

Seyir halindeyken aniden şerit değiştiren araca çarpmamak için yön değiştiren araç, kontrolden çıkarak refüje çıktı ve burada bulunan ağaç ile aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi; olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler kazanın nasıl gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Olayla ilgili yetkililerden veya kazanın nedeni hakkında ek bir açıklama metinde yer almamaktadır.

