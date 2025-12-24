DOLAR
Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Motosiklet Çarptı — 2 Yaralı

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı; yaya ve sürücü yaralandı, kaza anları güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:06
Kaza ve İlk Müdahale

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamera Kayıtları ve Soruşturma

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler ve olay yerindeki bulgular doğrultusunda, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

2 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

