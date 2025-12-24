Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Motosiklet Çarptı — 2 Yaralı

Kaza ve İlk Müdahale

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamera Kayıtları ve Soruşturma

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler ve olay yerindeki bulgular doğrultusunda, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

2 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

