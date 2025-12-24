DOLAR
Düzce'de Yılbaşı Tedbirleri İçin Koordinasyon Toplantısı

Düzce Valiliği'nde Vali Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda yılbaşı süresince alınacak güvenlik ve koordinasyon tedbirleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:52
Düzce Valiliği tarafından Konuralp Bey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantı, Vali Selçuk Aslan başkanlığında yapıldı.

Gündem: Huzur ve Güvenliğin Sağlanması

Toplantıda, yılbaşı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, uygulamada izlenecek yöntemler ve görev dağılımı üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Kurumlar arası koordinasyon ve görev dağılımının netleştirilmesine ağırlık verilen oturumda, olası aksaklıkların önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi.

Toplantı sonunda, ilgili birimlerin belirlenen tedbirleri titizlikle uygulayacağı ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli tutulacağı vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

