Düzce'de Yılbaşı Tedbirleri İçin Koordinasyon Toplantısı
Düzce Valiliği tarafından Konuralp Bey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantı, Vali Selçuk Aslan başkanlığında yapıldı.
Gündem: Huzur ve Güvenliğin Sağlanması
Toplantıda, yılbaşı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, uygulamada izlenecek yöntemler ve görev dağılımı üzerinde görüş alışverişinde bulundu.
Kurumlar arası koordinasyon ve görev dağılımının netleştirilmesine ağırlık verilen oturumda, olası aksaklıkların önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi.
Toplantı sonunda, ilgili birimlerin belirlenen tedbirleri titizlikle uygulayacağı ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli tutulacağı vurgulandı.
DÜZCE’DE VALİ SELÇUK ASLAN BAŞKANLIĞINDA YILBAŞI TEDBİRLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.