Edirne Meriç Nehri'nde Kayıp: Annenin 4 Günlük Umut Bekleyişi

Arama çalışmaları sürüyor

Edirne'nin Yunanistan'a sınır Bosna köyü yakınlarında Meriç Nehri nde botla ilerlerken gözden kaybolan 25 yaşındaki Ensar Çakır tan 4 gündür haber alınamıyor.

Olay sonrası, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar su altı araması yapıyor. AFAD ekipleri botla nehirde, jandarma ekipleri ise karadan sürdürülen çalışmalara katılıyor.

Annenin gözü yaşlı bekleyişi

Soğuk havaya rağmen bir saniye bile olay yerinden ayrılmayan gözü yaşlı anne Ayşe Çakır, 4 gündür oğlundan gelecek haberi bekliyor. Gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum Yunanistan’a kaçmak için buraya gelmiş ve botla ilerlerken gözden kaybolmuş. 4 gündür haber alamıyorum. Çok kötüyüm içim yanıyor şu an yaşamıyorum ölüyorum. Gece gündüz burada oğlumu bekliyorum. Bana yavrumu bulun" dedi.

AYŞE ÇAKIR UMUT DOLU BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR.