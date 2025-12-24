Elazığ'da trafik kazası: Karakoçan Yukarıovacık yol ayrımında 3 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Karakoçan ilçesi Yukarıovacık yol ayrımında iki aracın çarpışması
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Karakoçan ilçesi Yukarıovacık yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aracın çarpışması sonucu trafik kazası oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
