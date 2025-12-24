Elvan Özerdim davasında savcılık mütalaası: Cinsel saldırı maddesi yer aldı

Elvan Özerdim davasında savcılık mütalaası açıklandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin cinsel saldırısına direndiği gerekçesiyle defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan ve 6 gün yoğun bakımda tedavi gören 2 çocuk annesi Elvan Özerdim hakkında görülen davada, Cumhuriyet Savcılığı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mahkeme süreci ve savcı mütalaası

Dava, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanık Olcay Özerdim hakkında hazırlanan mütalaada; saldırıya ilişkin olarak cinsel saldırı suçunun oluştuğuna yer verildi. Karar duruşmasının 20 Ocak tarihinde yapılacağı bildirildi.

Avukatın değerlendirmesi

Durumla ilgili açıklama yapan Elvan Özerdim’in avukatı Yalçın Arcak, mütalaanın bazı yönleriyle olumlu ancak bazı yönleriyle eksik olduğunu söyledi. Arcak, duruşma sonrası yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bugün 24 Aralık ve biz bir kez daha Manisa Adliyesi’nin önünde açıklama yapıyoruz. Bir kez daha kadına şiddetle alakalı toplanmış bulunuyoruz ve az önce duruşmadan çıktık. Cumhuriyet Savcılığı mütalaasını verdi Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ve karar duruşmamız 20 Ocak tarihine kaldı. Mütalaanın bizim açımızdan kısmen doğru, kısmen yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Biz müvekkilimize karşı cinsel saldırı suçunun da işlendiğini söylüyorduk ki Türkiye’de ne yazık ki kadınlar evlilik birliği içerisinde kendilerine karşı eşleri tarafından gerçekleştirilen cinsel saldırıların farkında olmuyorlar ve bunun suç olduğunun da farkında değiller. Bugün bu açıdan çok önemliydi ve savcılık mütalaasında müvekkilime karşı cinsel saldırı suçunun oluştuğunu söyledi"

Arcak, savcılığın mütalaasında yer alan kasten yaralama değerlendirmesine katılmadıklarını belirterek, müvekkiline yönelik eylemin kasten öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu savundu. Arcak, savcılığın kararını ambulans çağrılmasına dayandırdığını ve bu nedenle sanık yönünden "gönüllü vazgeçme" iddiasının gündeme geldiğini aktardı.

Arcak ayrıca, "İçeriden çıkan bu caniler işlerini yarım bırakmıyorlar" diyerek, sanığın ceza alarak cezaevinde kalmasının önemine vurgu yaptı ve tahliye halinde müvekkilinin hayatının tehlikede olacağını belirtti.

Duruşma notları

Duruşmada sanık Olcay Özerdim, mahkeme heyetine eşini sevdiğini ve pişman olduğunu söylerken, Elvan Özerdim önceki beyanlarının arkasında olduğunu ve gereğinin yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının beyanlarının ardından karar duruşmasının 20 Ocak saat 14.30'da yapılmasına hükmetti.

Önemli bilgiler: Davada cinsel saldırı suçunun mütalaada yer alması, mahkeme sürecinde kritik bir gelişme olarak öne çıktı; karar duruşması 20 Ocak'ta gerçekleşecek.

DURUŞMA SONRASI MANİSA ADLİYESİ ÖNÜNDE ELVAN ÖZERDİM'İN AVUKATI YALÇIN ARCAK AÇIKLAMA YAPTI