Erzincan'da Huzur-24 Uygulaması: 15 İşletme Denetlendi, 3 Kayıt Dışı İşçi Tespit Edildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Huzur-24 uygulamasında 15 işletme denetlendi; 3 kayıt dışı işçi ve mesul müdür eksiklikleri tespit edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:53
Erzincan'da Huzur-24 Uygulaması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen Erzincan Huzur-24 uygulaması kapsamında kapsamlı denetimler yapıldı.

Denetim Kapsamı

Uygulamaya 14 ekip ve 67 personel katıldı. İl genelinde faaliyet gösteren 15 umuma açık yer, alkollü işletme ve konaklama tesisi kontrol edildi.

Bulgular ve Sonuç

Denetimlerde bir işletmede kayıt dışı 3 işçi çalıştırıldığı ve mesul müdür bulundurulmadığı, ayrıca bir otelde mesul müdür eksikliği tespit edilerek gerekli tutanaklar düzenlendi.

Uygulama çerçevesinde 351 şahsın GBT sorgusu yapıldı; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

