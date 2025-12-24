Erzincan'da Yeni Yıl Güvenlik Tedbirleri Planlandı

Erzincan Emniyeti Yeni Yıl Tedbirlerini Masaya Yatırdı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, yaklaşan yeni yıl öncesinde il genelinde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla Yeni Yıl Tedbirleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı ve Katılımcılar

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlık etti. Ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birim amirleri katıldı. Toplantıda, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması için yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Alınacak Tedbirler ve Planlamalar

Toplantıda; yılbaşı gecesi ve öncesi-sonrasında uygulanacak asayiş, trafik, kamu düzeni ve güvenlik tedbirleri, denetimler ve planlamalar detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle kalabalık alanlar, eğlence mekânları, alışveriş merkezleri, ana arterler ve şehir giriş-çıkışlarında alınacak önlemler üzerinde duruldu.

Emniyetin Mesajı

İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak tüm birimlerin koordinasyon içinde görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini söyledi. Baybaba, yeni yıl süresince emniyet teşkilatının sahada olacağını ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz uygulanacağını belirtti.

Sonuç

Toplantı, birim amirlerinin görüş ve önerilerinin alınması, yapılacak çalışmaların planlanması ve görev dağılımının netleştirilmesiyle sona erdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

