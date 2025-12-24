DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,6 0,12%
ALTIN
6.176,73 0,07%
BITCOIN
3.745.171,34 0,58%

Erzincan'da Yeni Yıl Güvenlik Tedbirleri Planlandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Yeni Yıl Tedbirleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda asayiş, trafik ve güvenlik önlemlerini planladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 19:50
Erzincan'da Yeni Yıl Güvenlik Tedbirleri Planlandı

Erzincan Emniyeti Yeni Yıl Tedbirlerini Masaya Yatırdı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, yaklaşan yeni yıl öncesinde il genelinde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla Yeni Yıl Tedbirleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı ve Katılımcılar

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlık etti. Ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birim amirleri katıldı. Toplantıda, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması için yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Alınacak Tedbirler ve Planlamalar

Toplantıda; yılbaşı gecesi ve öncesi-sonrasında uygulanacak asayiş, trafik, kamu düzeni ve güvenlik tedbirleri, denetimler ve planlamalar detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle kalabalık alanlar, eğlence mekânları, alışveriş merkezleri, ana arterler ve şehir giriş-çıkışlarında alınacak önlemler üzerinde duruldu.

Emniyetin Mesajı

İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak tüm birimlerin koordinasyon içinde görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini söyledi. Baybaba, yeni yıl süresince emniyet teşkilatının sahada olacağını ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz uygulanacağını belirtti.

Sonuç

Toplantı, birim amirlerinin görüş ve önerilerinin alınması, yapılacak çalışmaların planlanması ve görev dağılımının netleştirilmesiyle sona erdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, YAKLAŞAN YENİ YIL ÖNCESİNDE İL GENELİNDE ALINACAK GÜVENLİK...

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, YAKLAŞAN YENİ YIL ÖNCESİNDE İL GENELİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA YENİ YIL TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Denetimleri: 7 Silah, 4 Gözaltı
2
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde Peş Peşe 2 Yunus Sahile Vurdu
3
Muğla’da Yeni Yıl Öncesi 1 Ton 235 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
4
Libya Genelkurmay Başkanı'nın Uçağı Haymana'da Düştü — İncelemeler Sürüyor
5
Çorlu'da Başıboş Köpeğe Çarpan Sürücü Yaralandı
6
Isparta Kaymakkapı'da Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı