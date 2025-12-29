DOLAR
Erzincan-Erzurum Karayolu'nda Buzlanma: Tır Bariyerlere Çarptı, 12 km Kuyruk

Demirpınar'da buzlanma nedeniyle 72 EN 284 plakalı tır bariyerlere çarptı; 1 yaralı, yol 4 saat kapandı ve 12 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 07:35
Erzincan-Erzurum karayolunda buzlanma kaynaklı kaza: Tır bariyerlere çarptı

Erzincan-Erzurum karayolunun Demirpınar mevkiinde etkili olan yoğun buzlanma sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 72 EN 284 plakalı tır, bariyerlere çarparak durdu. Kazada 1 kişi yaralanırken, yolun tamamen trafiğe kapanması nedeniyle yaklaşık 12 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Ekip müdahalesi ve ulaşımda aksama

Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri ve karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yolun trafiğe açılma süreci yaklaşık 4 saat sürdü.

Tedbir ve çalışmalar

Tırın yoldan kaldırılması ile birlikte buzlanmaya karşı tuzlama ve temizleme çalışmaları yürütüldü. Ekipler, sürücülere özellikle kış şartlarında zincirsiz yola çıkılmaması ve dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Yetkililer çalışmaların devam ettiğini belirterek, sürücülerin alternatif güzergâhları takip etmelerini ve meteorolojik uyarıları göz önünde bulundurmalarını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

