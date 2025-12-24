DOLAR
42,83 -0,08%
EURO
50,67 -0,11%
ALTIN
6.191,21 -0,17%
BITCOIN
3.726.318,49 1,07%

Erzurum'da Jandarma Trafik Ekiplerinden Kış Lastiği Denetimi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Erzurum-Bingöl kara yolunda yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:23
Erzurum'da Jandarma Trafik Ekiplerinden Kış Lastiği Denetimi

Erzurum'da Jandarma'dan Kış Lastiği Denetimi

Ticari araçlar ve yolcu taşımacılığı hedefte

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik jandarması ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Bingöl kara yolunda kapsamlı bir kış lastiği denetimi yaptı.

Denetim kapsamında, özellikle yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile ticari araçlar kontrol edildi. Ekipler, Çat uygulama noktasında araçların lastik diş derinliklerini ölçerek uygunluklarını değerlendirdi.

Ayrıca sürücüler, olası gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı ve kış şartlarına uygun araç donanımının önemi vurgulandı.

Uygunsuzluk tespit edilen araçlar için gerekli işlemler uygulanırken, denetimlerin trafik güvenliğini artırmaya yönelik sürdürüleceği bildirildi.

ERZURUM’DA JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ YAPTI.

ERZURUM’DA JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ YAPTI.

ERZURUM’DA JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ YAPTI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te Yılbaşı Öncesi Operasyon: 4 bin 520 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
2
Bilecik'te Jandarma, Şüpheli Araçta 20 Gram Sentetik Kannabinoid ve 20 Gram Sıvı Amfetamin Ele Geçirdi
3
Şanlıurfa’da Kripto Madenciliği Depoya Baskın: 1 Gözaltı, 1,5 Milyon TL'lik Ekipman
4
Sarıyer'de 2025'te Suç Oranı Yüzde 19 Azaldı — Huzur Toplantısı Sonuçları
5
Doğu Karadeniz'de Ayılar Kış Uykusuna Yatmadı: Çaykara Küçük Yayla'da Evlere Saldırı
6
Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kişi Hakkında İşlem, 1 Tutuklama
7
Düzce'de Yılbaşı Tedbirleri İçin Koordinasyon Toplantısı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor