Erzurum'da Jandarma Trafik Ekiplerinden Kış Lastiği Denetimi

Erzurum'da Jandarma'dan Kış Lastiği Denetimi

Ticari araçlar ve yolcu taşımacılığı hedefte

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik jandarması ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Bingöl kara yolunda kapsamlı bir kış lastiği denetimi yaptı.

Denetim kapsamında, özellikle yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile ticari araçlar kontrol edildi. Ekipler, Çat uygulama noktasında araçların lastik diş derinliklerini ölçerek uygunluklarını değerlendirdi.

Ayrıca sürücüler, olası gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı ve kış şartlarına uygun araç donanımının önemi vurgulandı.

Uygunsuzluk tespit edilen araçlar için gerekli işlemler uygulanırken, denetimlerin trafik güvenliğini artırmaya yönelik sürdürüleceği bildirildi.

