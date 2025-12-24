Erzurum'da 'Okul Polisi' Zirvesi: Onur Karaburun Polisevi'nde Buluştu

Erzurum'da 'Okul Polisi' Zirvesi

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, göreve geldiği günden bu yana okullarda ve çevresinde güvenlik noktasında titiz çalışmalar yürüten Okul Polisi personeliyle bir araya geldi.

Polisevi'nde Düzenlenen Program

Buluşma, Polisevi'nde düzenlenen program çerçevesinde gerçekleşti. Karaburun, gençlerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve görevli personelle görüş alışverişinde bulundu.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Sayın Müdürümüz programda; yapılan çalışmalar hakkında bir konuşma gerçekleştirdi ve personellerimize hediye takdiminde bulundu. Programda İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız Sedat Bülbül ve Okan Tekin ile Birim Amirlerimiz de yer aldı" diye konuştu.

