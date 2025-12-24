DOLAR
Erzurum'da 'Okul Polisi' Zirvesi: Onur Karaburun Polisevi'nde Buluştu

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 'Okul Polisi' personeliyle Polisevi’nde buluştu; yapılan çalışmalar değerlendirildi ve personele hediyeler takdim edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:18
Erzurum'da 'Okul Polisi' Zirvesi

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, göreve geldiği günden bu yana okullarda ve çevresinde güvenlik noktasında titiz çalışmalar yürüten Okul Polisi personeliyle bir araya geldi.

Polisevi'nde Düzenlenen Program

Buluşma, Polisevi'nde düzenlenen program çerçevesinde gerçekleşti. Karaburun, gençlerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve görevli personelle görüş alışverişinde bulundu.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Sayın Müdürümüz programda; yapılan çalışmalar hakkında bir konuşma gerçekleştirdi ve personellerimize hediye takdiminde bulundu. Programda İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız Sedat Bülbül ve Okan Tekin ile Birim Amirlerimiz de yer aldı" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

