Esenyurt’ta Villanın Çatı Yangını Bitişik Eve Sıçradı

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı

Saat 20.00 sıralarında, Esenyurt Esenkent Mahallesi Onur Güvener Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir villanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, villanın tüm çatısını sardı ve bitişiğindeki evin çatısına da sirayet etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yoğun bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Her iki evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

