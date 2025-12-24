DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,5 -0,29%
ALTIN
6.170,58 0,17%
BITCOIN
3.746.475,54 0,55%

Esenyurt’ta Villanın Çatı Yangını Bitişik Eve Sıçradı

Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde bir villanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki evin çatısına sıçradı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, her iki çatıda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 21:53
Esenyurt’ta Villanın Çatı Yangını Bitişik Eve Sıçradı

Esenyurt’ta Villanın Çatı Yangını Bitişik Eve Sıçradı

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı

Saat 20.00 sıralarında, Esenyurt Esenkent Mahallesi Onur Güvener Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir villanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, villanın tüm çatısını sardı ve bitişiğindeki evin çatısına da sirayet etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yoğun bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Her iki evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

ESENYURT’TA VİLLANIN ÇATI KATINDAKİ YANGIN BİTİŞİĞİNDEKİ EVE SIÇRADI

ESENYURT’TA VİLLANIN ÇATI KATINDAKİ YANGIN BİTİŞİĞİNDEKİ EVE SIÇRADI

ESENYURT’TA VİLLANIN ÇATI KATINDAKİ YANGIN BİTİŞİĞİNDEKİ EVE SIÇRADI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta silahlı kavga: Kemalpaşa köyünde 2 ölü, 1 yaralı
2
Kayseri’de 2025 yılında hırsızlık yüzde 39.6 azaldı — Olayların yüzde 85.6’sı aydınlatıldı
3
Konya Ereğli'de ocakta unutulan yemek ev yangınına neden oldu
4
Yenidoğan Çetesi davasında 7. duruşma: Fırat Sarı savunması
5
Bursa'da Araçtan Açılan Ateş: 1 Kişi Yaralandı
6
Sinop'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Boyabat'ta 20 kilogram tütün ve 10 bin makaron ele geçirildi
7
Başakşehir'de cami tuvaletinde 65 yaşındaki adam ölü bulundu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı